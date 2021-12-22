Akaryakıtta ÖTV’ye döviz ayarı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV’den otomatik şekilde karşılanarak, akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibariyle 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Eşel-mobil sisteminin ocak-ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1,42 puan doğrudan, 1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2,48 puan olarak hesaplanıyor.