Akaryakıtta indirim iddiası: 2,5 TL'ye yakın

Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve enflasyona bağlı olarak gelen peş peşe zamların ardından dün döviz kuru inişe geçmişti.

Karar gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceği iddia edildi.

EPGİS başkanı indirim bekliyoruz demişti

Bugün akaryakıt fiyatlarında olası indirimle ilgili bir açıklama da EPGİS'ten gelmişti. EPGİS Başkanı Aktaş, "Hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Akaryakıta son 3 ayda gelen zam oranlarına göre; Benzin yüzde 49, motorin yüzde 58, LPG ise yüzde 80 zamlanmıştı.