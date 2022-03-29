Akaryakıta yeni zam yolda: Suudi Arabistan'dan petrole rekor zam hazırlığı

Suudi Arabistan'ın ham petrol fiyatına rekor zam yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun "Arab Light" cinsi ham petrolün Asya'ya satış fiyatını varil başına 5 dolar yükseltebileceği tahmin ediliyor. Söz konusu artışın Umman-Dubai değer ölçütüne göre 9,95 dolara tekabül edeceği ifade ediliyor. Bloomberg'in verilerine göre, bu 2000 yılından bu yana en yüksek fiyat olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatının başlamasının ardından petrol fiyatları, 2008 yılından bu yana en yüksek artışı gösteriyor. Harekatla birlikte Brent petrol fiyatı varil başına 113 dolardan 140 dolara çıkmış durumda.

Batılı ülkelerin Rusya'ya dönük yaptırım uygulamaya başlamasının ardından Suudi Arabistan'dan petrol talebinde artış yaşanıyor

Saudi Aramco'nun petrol satış fiyatlarını resmi olarak açıklaması beklenirken, Riyad'ın bu hafta içerisinde Rusya'nın da dahil olduğu petrol üreticileriyle OPEC+ toplantısı kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.