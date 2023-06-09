Akaryakıta üst üste zam: Benzinin litresi 24 lirayı aştı

Döviz kurundaki yükseliş sonrası akaryakıta üst üste zam geldi.
Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, otogazın ise 67 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.
Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.
Otogazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.