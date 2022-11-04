Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akaryakıta çifte zam!
Bugün itibariyle benzine 1 lira 31 kuruş, LPG'ye ise 56 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 56 kuruş arttı.
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.