'Akaryakıta bir lira zam gelecek' dedi, tarih verdi

Ekonomist Oğuz Demir akaryakıt istasyonlarının litre başına aldıkları komisyonun 4 kuruş civarında olduğunu belirterek yeni zammın kapıda olduğunu açıkladı.

Halktv'den Hava Asal'ın haberine göre, "Şu an yapılacak her artışı enflasyon rakamlarını yukarıya doğru iteceği için akaryakıta yapılacak zammı geçiktirdiklerini" ifade eden Oğuz Demir "Akaryakıtta şubat ayının sonuna doğru 1 liralık artış beklediklerini" ifade etti.

Demir "Akaryakıt istasyonları şu an litre başına yaklaşık 4 kuruş komisyon alıyor. Hükümet bu komisyonu 1 lira 4 kuruşa çıkaracak ya da istasyonların kapanmasına göz yumacak. Fakat şunu çok iyi biliyoruz ki hükümet sermayenin zarar görmesini göze almıyor. Yine artışlar vatandaşın cebine yansıyacak. Önümüzdeki bir ay içinde akaryakıta 1 lira zam gelecek, Şu an 14 lira 16 kuruş olan akaryakıtın fiyatı 15 lira 16 kuruş olabilir" dedi.