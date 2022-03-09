Akaryakıta 7 günde 7. zam:

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş zam geldiği açıklandı. Akaryakıta 7 gün içinde gelen 7’nci zamdan sonra benzinin litre fiyatı 21, motorinin litre fiyatı da 25 lirayı aştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağını duyurdu. EPGİS'in açıklaması şöyle:

"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 0,79, motorinde 2,25 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son zamla birlikte akaryakıt ürünleri, 7 gün içinde 7’nci kez artmış olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak son zamdan sonra benzinin litre fiyatı 21, motorinin litre fiyatı da 25 lirayı geçti. (ANKA)