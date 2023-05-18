'Akaryakıt fiyatlarında dolar kuruna 1,5 TL eklenecek' iddiasına Petrol Ofisi'nden yalanlama

Petrol Ofisi'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kuruna uymayacağını açıkladığı iddia edildi. İnternette paylaşılan bir duyuruya göre Petrol Ofisi'nin, dolar kuru olarak TCMB kuruna 1,5 TL ekleyeceği ileri sürülmüştü.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamayla iddia yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun bilgisine,

Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında “Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor” şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk.

Paylaşılan metin Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."