Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi.
Motorinin litresi 1 lira 70 kuruş arttı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 80 kuruş, Ankara'da 23 lira, İzmir'de ise 23 lira 6 kuruş oldu.
Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarına zam
Dün benzine gelen 1 lira 8 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 1 lira 70 kuruş zam geldi.
Haber Merkezi
Dünkü benzin zammının ardından bugün de motorine zam geldi.
Motorinin litresi 1 lira 70 kuruş arttı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 80 kuruş, Ankara'da 23 lira, İzmir'de ise 23 lira 6 kuruş oldu.