Akar'ın ‘Hiçbir ilişkimiz yok’ dediği SADAT, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihale almış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 22 Kasım 2022’de, “Hiçbir hukuki, ticari, mali ilişkimiz yok” demesinden üç ay sonra SADAT'ın bakanlıktan 267 bin 608 liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı’nın bir atış poligonundaki perde yenilenmesi işinin ihalesi, 23 Şubat 2023'te SADAT şirketine verildi.

SADAT ve seçimlere olası müdahalesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 13 Mayıs 2022’de gündeme getirilmişti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'li vekiller bu tarihte SADAT’ın İstanbul’daki merkezine gitmiş, "Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burası ve Saray'dır" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından resmi adı "Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş." olan SADAT'ın varlık nedeni, kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin "başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulmasını" istemesi ve geçmişte AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olması gündeme gelmişti.

Akar 'SADAT ile ilgimiz yok' demişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "SADAT ile bir ilgimiz yok. Bir ilişkimiz yok. Milli Savunma Bakanı olarak ve Milli Savunma Bakanlığı olarak hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle ve bu tamamen bizim dışımızda bir hadise” demişti.

10Haber'den Caner Taşpınar’ın haberine göre, Akar’ın bu açıklamasından üç ay sonra SADAT’a Milli Savunma Bakanlığı’ndan ihale verildi. 23 Şubat 2023’te Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı’ndaki “75 Metre Atış Poligonunun Mermi Sekme Önleyici Perde Yenilenmesi Yapım İşi” SADAT şirketine verildi. Sözleşme bedeli ise 267 bin 608 lira olarak kayda geçti.

SADAT Başkanı da 'En ufak devlet desteği yok' diye savunmuştu

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise son sosyal medya paylaşımlarından birinde “en ufak bir devlet desteği” almadıklarını, hatta “pek çok bürokratik engelle karşılaştıklarını” ileri sürdü:

“Muhalefet yerli ve milli olan herşeye düşman olsa da Türkiye’ye Savunma Sanayi Hizmet Sektörü alanını açan Türkiye’nin yerli ve milli ilk Özel Askeri şirketi SADAT Savunma da başarıdan başarıya koşuyor. Hemde en ufak bir devlet desteğini bir kenara bırakın pek çok bürokratik engelle karşılaşmasına rağmen yürüyor.”

Harp Okulu mülakatlarındaki SADAT’çılar

SADAT, iki yıl önce de Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Milli Savunma Üniversitesi’nin harp okulu mülakatlarıyla gündeme gelmişti.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) Başkan Yardımcısı ve SADAT kurucusu Gürcan Onat “Mülakatlar 2020 yılının sonun kadardı. 15 Temmuz kalkışmasından sonra emekli subaylar çağırıldı. Bu uygulama 2020 yılına kadardı, üç yıl görev yaptım. 2021’de eskiye dönüş yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kendi bünyesinden oluşturduğu ekiple mülakatları yapıyor” açıklamasıyla harp okulu mülakatlarında görev aldığını belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamayla harp okulu mülakatlarında SADAT kurucusu Gürcan Onat’ın yer aldığını doğrulamıştı.