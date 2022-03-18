Akar’ın 'Ege’de ortaklık' açıklamasına Yunanistan’dan yalanlama geldi

Yunanistan’dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ortak deniz işletmeciliği açıklamasına yalanlama geldi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Çarşamba günü Brüksel'deki NATO zirvesinin oturum aralarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede "Ege'de ortak kullanım" konusunun gündeme getirildiğini yalanladı.

Atina, görüşmelerin içeriğinin esas olarak, özellikle her iki ülkenin de turizmin artmasını beklediği yaz aylarında moratoryuma saygı gösterilmesi gereğiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Akar, Perşembe günü yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"İki ülkenin halkının refah içinde olması bakımından, Ege'nin güzelliklerinin, zenginliklerinin paylaşılması bakımından bu önemli. Turizm, balıkçılık ve daha bir sürü zenginlikler var. Bunları ortak kullanılmasından yanayız, bunu söyledik. Muhatabımızdan da bu manada olumlu bir karşılık gördük. Önümüzdeki günlerde bu istikamette ilerlemelerini bekliyoruz. Biz yapıcıyız, olumluyuz, yaklaşımımız bu."