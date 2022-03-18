Akar’ın 'Ege’de ortaklık' açıklamasına Yunanistan’dan yalanlama geldi

Yunanistan’dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ortak deniz işletmeciliği açıklamasına yalanlama geldi.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Çarşamba günü Brüksel'deki NATO zirvesinin oturum aralarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede "Ege'de ortak kullanım" konusunun gündeme getirildiğini yalanladı.
Atina, görüşmelerin içeriğinin esas olarak, özellikle her iki ülkenin de turizmin artmasını beklediği yaz aylarında moratoryuma saygı gösterilmesi gereğiyle ilgili olduğunu kaydetti.
Akar, Perşembe günü yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: