Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

AKP Kayseri milletvekili adayı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı.

Akar, açıklamasında "Türkiye, Rusya, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcıları ve BM yetkililerinin İstanbul'daki toplantısı başladı. Tahıl anlaşmasının kesintiye uğramaması ve istikrarı için görüşmeler sürüyor" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin çözümü hakkında Akar, "22 Temmuz’da yaptığımız Karadeniz Tahıl Anlaşması ile 30 milyon ton tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi" diye konuştu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin bugün İstanbul’daki toplantısının başladığını ifade eden Akar, "Bu işin inkıtaya uğramaması ve istikrarın devamı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz" açıklamalarında bulundu. (AA)