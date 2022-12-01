Akar'dan Pentagon açıklaması: 'Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeye dair yazılı açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Bakan Austin, gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı ve Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Suriye'de yeni bir askeri operasyona güçlü karşıtlığını paylaştı" ifadelerine yer vermişti.

Pentagon'un açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Biz de hassasiyetlerimizi, görüş ve düşüncelerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi, yani durumu anlamaları gerektiğini vurguladık" açıklaması geldi.

'Gerekli uyarılar yapılmaktadır'

Suriye'ye yönelik olası kara harekatına ilişkin karşı çıkışlara dair konuşan Akar, "Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Akar sözlerine şöyle devam etti:

"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir.

Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG'ye, DEAŞ'la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları, teröristlerden ayırt edilmeyi zorlaştıracak kendi bayrak ve kendi üniformalarını kullandırmamaları, bulundukları bölgelerden teröristleri uzak tutmaları ve bir an önce terör örgütleri ile tüm ilişkilerini kesmeleri hatırlatılmakta ve gerekli uyarılar yapılmaktadır."