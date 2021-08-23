Akar'dan 'mülteci merkezi' açıklaması: Böyle bir şey konuşulmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere basınında çıkan Türkiye'de "mülteci merkezi" kurma planları haberlerine ilişkin "Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Afganistan'daki duruma ilişkin video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya başkanlık eden Akar, toplantının ardından AA muhabirinin "İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusu"na yanıt verdi.

Akar "Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.