Akar'dan Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen "Pençe Kılıç Harekatı" ile ilgili yaptığı açıklamada "bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada Akar "Pençe Kılıç Harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu" kaydetti.

Harekatın ilk aşamasında, "barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların da aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiğini" söyleyen Akar Öncüpınar, Karkamış'a düzenlenen saldırıların ardından "Kara Kuvvetleri Komutanlığı ateş destek vasıtaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ile bilinen bütün hedeflerin vurulduğunu ve vurulmaya devam ettiğini" kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "terörü kaynağında yok etmek" talimatları kapsamında faaliyetlerini yerine getirdiklerini belirten Akar, "Mehmetçiğin karşısına çıkamayan teröristler alçakça girişimlerde bulundular. Panik ve korku içindeler. Terör örgütünün çöküşünü daimi hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Alçaklara yardım ve yataklık eden içeride ve dışarıdaki fitne ve fesat yuvaları hala teröristleri koruyor, kolluyor" diye konuşan Akar, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan, eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri 'ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı' ile yerine getireceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihi, kültürel ve dini yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor. Türk ordusu, tüm bu hassasiyetleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacak."