Akar'dan 'harekat' açıklaması: 'Yeri ve zamanı geldiğinde...'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Suriye'nin kuzeyine olası karar harekatına ilişkin Akar "Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek" dedi.

"Müttefiklere" seslenen Akar "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti" ifadelerini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"- Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi.

- Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

- DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu TSK. Ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu Türk ordusu.

- Muhataplarımızın; Rusya ABD ve diğer ülkelerin, bizimle yaptıkları mutabakat muhtıraları var. Buradaki sözlere uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

- Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak.

- Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek.

- ('Müttefiklere') Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

- Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizde biz gerçekten sabırlı, uluslararası hukuka uygun, gerçekten barış için ne yapılması gerekiyorsa diyalog içinde her zaman tekliflerimizi ortaya koyuyoruz. Aramızdaki problemleri diyalog yoluyla çözelim. Yapılan tüm yanlışlara rağmen biz sabırla barışçıl yöntemlerle bunların çözüleceğine inanıyoruz. Bizim diyalog çağrımız zafiyet değildir, korku değildir.