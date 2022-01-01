Akar’dan F-35 açıklaması: Yeni yılın başında heyetimiz gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizi ile ilgili konuştu. Akar, "F-16 ayrı bir kulvar, F-35 ayrı bir kulvar. F-35 meselesi ile ilgili Ekim'de ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Problemler konuşuldu. Bir heyetimiz yeni yılın başında gidecek, tekrar bu konuyu konuşacak" dedi.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Akar, "Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyduk, sonuçlarını bekliyoruz. Madem bir NATO, bir savunma paktı var, Türkiye’nin gücü kuvveti NATO’nun gücünün katma değeri, siz Türkiye’nin gücünü açık-kapalı ambargolarla engellerseniz nasıl olacak diye NATO’da söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri Türk-Kürt kardeşliğini bozmak amacıyla Türkler Kürtlerin peşinde gibi çarpıtmalar yapıyor. Asla ve kat’a böyle bir şey söz konusu değil. Bizim Kürtlerle veya herhangi bir etnik grupla husumetimiz yok, olamaz da. Tek hedefimiz terörist unsurlar. Irak ve Suriye başta olmak üzere bizim hiçbir ülkenin hakkında, toprağında gözümüz yok. Derdimiz sınırlarımızın, halkımızın güvenliği. Derecik’te sınıra yakın bölgede yaşayan bir vatandaşımız, her dakika terörist mi gelecek kaygısıyla rahat ve güven içinde yaşayamıyor. Terörü kaynağında kurutmazsanız, 3 bin kilometreye yakın kara hududumuz var, her metreye adam koysanız giriş çıkış olabilir.

Barış Pınarı’nda ABD’liler ve Ruslar söz verdi. PKK/YPG boşaltacak. Söz vermelerine rağmen boşaltmadılar. Bu nedenle mücadele devam ediyor, tacizler de devam ediyor. Bizim İdlib’de ne işimiz var! Rejim Ruslarla birlikte oradaki kendi insanını bombalıyor, insanlar evini barkını terk edip kaçıyor. Derdimiz herkes yerinde dursun, baskı yapmayın. Orada bir hat oldu, kuzeyine rejim geçmiyor. Sulhu ve sükûnu sağlamaya çalışıyoruz. Sahada generallerimiz, gerektiğinde de biz Sayın Şoygu ile görüşüyoruz. Biz orada o koridora müdahale etmeseydik Irak sınırından Akdeniz’e kadar bir koridor oluşacak ve çok daha farklı gelişmeler olacaktı. Zamanında verilen karar ve operasyonla bu oluşum engellenmiş oldu.

'ABD’li dost ve müttefiklerimize kabul ettiremiyoruz'

PKK ve YPG’nin aynı örgüt olduğunu açık ve net şekilde teröristlerin elebaşı söylüyor. Bunu ABD’li dost ve müttefiklerimize kabul ettiremiyoruz. Onlarla konuşuyorlar, görüşüyorlar. Bu müttefiklik ruhuna, işbirliğine orta ve uzun vade işlere olumsuz etki eden bir konu."