Akar’dan F-35 açıklaması: Yeni yılın başında heyetimiz gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizi ile ilgili konuştu. Akar, "F-16 ayrı bir kulvar, F-35 ayrı bir kulvar. F-35 meselesi ile ilgili Ekim'de ABD heyeti Türkiye’ye geldi. Problemler konuşuldu. Bir heyetimiz yeni yılın başında gidecek, tekrar bu konuyu konuşacak" dedi.
Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Akar, "Pozisyonumuzu açıkça ortaya koyduk, sonuçlarını bekliyoruz. Madem bir NATO, bir savunma paktı var, Türkiye’nin gücü kuvveti NATO’nun gücünün katma değeri, siz Türkiye’nin gücünü açık-kapalı ambargolarla engellerseniz nasıl olacak diye NATO’da söylüyoruz" ifadesini kullandı.
Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: