Akar: Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı küstahlaştığını göstermektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan'ın NATO tatbikatı yapan Türk uçaklarını "radar kilidi" atarak önleme girişiminde bulunduğunu söyleyen Akar "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir" dedi.

F-16 konusunda ise Akar "ABD’den somut adımlar bekliyoruz" dedi.

Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanları ile üçlü görüşmeye dair konuşan Akar "Biz üç ülkenin sinerjisi için, barış için çalışıyoruz. Ülkelerimiz ilgilendiren işbirliği konularını geniş bir perspektifte ele aldık. Barış dolu geleceğin tesisi için savunma ve güvenlik konularda memnuniyet verici sonuçlarla devam etmekte. Küresel ve bölgesel çerçevede artan tehlikelere karşı faydalı olacaktır. Ermenistan’a uzatılan barış elinin tutulmasını istiyoruz, bu fırsat iyi değerlendirmeli. Ermenistan anlaşmalara uyarsa barış ve istikrarın parçası olabilir" ifadelerini kullandı.

Görüşme öncesinde Akar Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.