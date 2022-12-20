NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulunan bir NATO yetkilisi, 'Diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz' dedi.

Haber Merkezi

İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, "NATO NEXUS ACE Ege" görevi için Ege'de yapılan uçuşta Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın "değerli müttefikler" olduğunu ifade eden NATO yetkilisi, iki ülkenin NATO'da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarına birlikte katıldığını söyledi.

"Akdeniz'in NATO için hayati önem taşıdığını" söyleyen NATO yetkilisi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de olay çıkma riskini düşürmek için çalışacağı bir ayrıştırma mekanizması kurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'da barışı bozduğu bir zamanda müttefiklerin birlikte durmaları daha da önem taşımaktadır." (AA)

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