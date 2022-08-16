Akar Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ifade edilirken, Türkiye’nin, barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.