Akar Tekstil’de işçilerin maaş ve alacakları ödenmiyor

İzmir Çiğli AOSB’de bulunan Akar Tekstil A.Ş. firmasında çalışan işçiler maaşları ile kıdem tazminatı başta olmak üzere hak ettikleri ücretleri alamıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler Ağustos ayı maaşlarının dün itibariyle yatırıldığını, Eylül ayı maaşlarının ise henüz yatırılmadığını belirttiler. İşçiler küçülmeye gideceği konuşulan 1200 işçinin çalıştığı Akar Tesktil’in yetkililerinin önümüzdeki aylarda da bu gibi maaş ödemesi gecikmelerinin olabileceğini söylediğini belirtiyorlar.

Öte yandan 3600 prim günü başvurusunda bulunan veya haklı sebeple iş sözleşmesini fesheden işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmediği bildirildi. Yine firmanın yetkilileri tarafından işten haklı sebeple ayrılmak isteyen işçilere, kıdem tazminatlarını alamayacakları yönünde telkinlerde bulunulduğu öğrenildi.

Akar Tekstil’in fason firması Nurkar Tekstil ise henüz konkordato ilan etmedi. Ancak Nurkar Tekstil’de çalışıyor gösterilen Akar Tesktil çalışanlarının da maaş ödemeleri gecikmiş, Eylül maaşları da hala ödenmemiş durumda.

Akar Tesktil’in sicili kabarık

Akar Tesktil işçileri Nisan 2020’de bir işçide COVİD19 teşhisi konulması sebebiyle işbaşı yapmamış, Akar Tekstil’in sahibi Hayrettin Akar’a bağlı olduğu iddia edilen bir grup elinde sopalarla fabrika bahçesinde bekleyen işçilere saldırmıştı. İşçiler zorla çalıştırılmaya çalışılmış ve iş görmekten kaçınma hakkını kullanmak isteyen işçiler tehdit edilmişti.

İşçilere karşı zor kullanmaktan çekinmeyen Akar Tekstil yöneticilerinin geçmişte de fabrika içinde birçok işçiye karşı farklı fiillerinden kaynaklı çeşitli dava ve soruşturmaları bulunuyor.