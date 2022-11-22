Akar: Pençe Kılıç Harekâtı, son dönemde gerçekleştirilen en büyük hava harekâtı olmuştur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' hakkında açıklamada bulundu.

Hulusi Akar, "19 Kasım’da başlatılan ve Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur" dedi.

"Yaklaşık 560 bini İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür" diyen Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Akar TSK'dan ihraçlara ilişkin, "FETÖ iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir" ifadelelerini kullandı.