Akar ile Şoygu 'Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu' görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu ve Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesini görüştüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Akar, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada "Görüşme sırasında Ukrayna ve Ortadoğu bölgesindeki mevcut durum istişare edildi. Savunma kurumlarının başkanları, Türk vatandaşlarının Ukrayna kentlerinden insani koridorlar üzerinden tahliyesiyle ilgili konular üzerinde özellikle durdu" ifadelerine yer verildi.