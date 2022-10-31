Akar ile Şoygu 'tahıl sevkiyatı'nı görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların işbirliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar ayrıca, "Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini" belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını bildirmişti.