Akar: Depremlerde toplam 100 TSK mensubu yaşamını yitirdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İlk günden bu yanda büyük mesafe kat edildi. Bize yardımcı olan Türkiye’nin dört yanından hatta yurt dışından bize ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Bunlar önemli husus. Milletimizin ne kadar asil olduğunu, yardım sever olduğunu bir kez daha gördük. Millet kederde ve kıvançta bir olmak demek. Bu da başarılı bir örnek olarak gösterilebilir. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konulan Hulusi Akar şunları kaydetti.

“Toplam 100 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendim. 66 arkadaşımız yaralı. Çoğu taburcu oldu. Bir üsteğmen ve bir astsubayımıza halen ulaşılamadı. DNA testleri dahil, akrabaları ile görüşmeler dahil iki silah arkadaşımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz. Acılarımız karıştı. Bir taraftan silah arkadaşlarımızın durumları ile ilgilenirken bize düşen görevler de var. Acılarını bırakıp ailesinden kayıp olanlar dahil arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için katkıda bulundular.

04.17’de deprem olduktan sonra saat 4.30’da insani tugayı nöbetçi birliklerimiz ikaz etti. Diğer birlikler, arama kurtarma timleri de peyderpey devreye girdiler. Fabrikalarımızdaki teknik personelimizi de seferber ettik. Bütün silahlı kuvvetlerdeki unsurlar seferber oldular. 2554 kişiye ulaşıldı bu çalışmaların sonunda. 304 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Bu çalışmaları arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla sürdürdüler."

'Herkes görevinin başında'

Askerin devreye geç girdiğine yönelik eleştirilerin maksatlı olduğunu ileri süren Akar, saat 04.30’daki “Hazır ol” emrinin ardından gemilerin, ambulans uçakların hazır hale getirildiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Buradaki silahlı kuvvetlerimiz ilk andan itibaren depremle mücadeleye katıldığını herkesin görmesi lazım. Kendi ajandaları için bazı gerçekleri görmezden geliyorlar. Çok önemli katkılar sağladık. Sadece personel katkısı değil. Büyük gemilerimizle Batı’dan İskenderun’a doğru büyük iş makinaları ve teknik personelin gelmesi sağlandı. Bunlarla birlikte gemilerle hastalarımızı Mersin’e tahliye etmek mümkün oldu. 65 uçak, 70 helikopterle, ihtiyaca göre İHA’ları uçurmak suretiyle faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Şu ana kadar hava filosu çok önemli. 5294 sorti yapıldı. Herkes görevinin başında.”