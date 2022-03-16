Akar ABD, İngiltere ve Fransa savunma bakanlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ikili görüşmeler yaptı.

Akar NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katıldığı Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada "Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı, savunma sanayi ve askerî eğitim iş birliğinin daha da artırılmasının önemi vurgulandı" denildi.

Akar'ın İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşmesine ilişkin de bakanlıktan "Görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı" açıklaması yapıldı.

Akar Fransa Savunma Bakanı Parly ile de bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından, savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı" denildi.