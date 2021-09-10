Akademik yıl turşu kurarak başladı: Turşu da, havacılık ve uzay da önemli

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) akademisyen ve öğrencileri yeni akademik yıla turşu kurarak başladı.

AYBÜ Esenboğa Kampüsü'ndeki programa Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Çubuk turşusu konusunda uygulamalı eğitim alan katılımcılar, 2018’de dünyanın en büyük turşusunu kurma rekorunun kırıldığı 1,5 tonluk kavanoza turşu kurdu.

Rektör Prof. Dr. Aydınlı üniversite olarak 2019’da ilk açtıkları bölümlerden birinin Gıda Teknolojileri olduğunu, bulundukları bölgenin değerlerine sahip çıkarak geliştirmek istediklerini anlattı.

Aydınlı şöyle konuştu:

“Hem turşuda kullanılan malzemeler hem de kurulumu üzerine çalışmalar yapalım istiyoruz. Elimizden geldiğince bölgeyle bütünleşelim istiyoruz. Teknik alanlarda da birçok faaliyetimiz var. Biz burada hiçbir şeyi atlamak istemiyoruz. Turşu bizim için önemli, havacılık ve uzay da önemli, buradaki termal de önemli. Çünkü her şey birbirini tamamlıyor.”