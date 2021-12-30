'AK Partili dostlarım kızmışlardı' dedi, AKP'nin düşen oy oranını açıkladı

TV5’te yayınlanan “Ters Açı” programının konuğu olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yılın son anketinde ortaya çıkan sonuçlara ilişkin konuştu.

AKP’nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana çok sistematik olarak oy kaybettiğini öne süren Kulat, “Her ay ortalama %0.4 ile 0.8 arasında oy kaybediyor. Bu çok ciddi bir veri. 1 Kasım’dan 24 Haziran’a gelinceye kadar da böyle oldu. Arada bir 15 Temmuz süreci var. Onu devre dışı tutarak söylüyorum. O zaman %49.5, %42’ye inmişti. Ben o zamanlar yapmış olduğum anketlerin verilerini AK Partili dostlarımla paylaştığımda sürecin buraya doğru gittiğini söylemiştim. Kızmışlardı ama anketlerin en güzeli seçimdir. Seçim sonuçları ortaya çıktığında bir şey diyememişlerdi" dedi.

Yüzde 0,4 ile 0,8 puan arasındaki oy düşmesinin geçen aya kadar devam ettiğini belirten Kulat, “AK Parti’yi biz geçen ay ilk defa 30’un altında gördük. Üstelik 30’un altında gördüğümüz AK Parti’nin içerisinde 2 puan kadar kendini kentte yaşayan HDP’li Kürt seçmen kendini kamufle ediyor. Buna da dikkat edin. HDP her ne kadar baraj altı görünüyor olsa da aslında barajın üstündedir. AK Parti’de her ne kadar 30 görünüyorsa da herhalde 2 puan bu HDP’li seçmendir diye de söylemiştim" ifadesini kullandı.