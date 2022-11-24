'AK Parti’de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?' sözlerine çıt çıkarmadılar

Gazeteci Can Ataklı, cumhuriyeti hedef almasının ardından görevden alınan Mahir Ünal’ın yerine Özlem Zengin’in Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili yapılmasına öfkelenerek, “AK Parti’de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?” diyen Akit yazarı Vehbi Kara’ya tepki gösterdi.

Can Ataklı, bugünkü yazısının, “Kendi içlerindeki üsluba bir bakar mısınız?” başlıklı bölümünde, Akit yazarı Vehbi Kara’nın, “Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa, Erdoğan kesin kazanır. Başka bir aday olursa yine kazanma ihtimali çoktur. Lakin Özlem Zengin gibi laik, LGBT’ci ve Kemalist bir kadın ile seçime girerse; Erdoğan Meclis’te çoğunluğu da kaybedecektir. AK Parti’de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?” sözlerini hatırlattı.

Ataklı, “Görüyorsunuz değil mi, kadına bakışın nasıl olduğunu? İşin garibi bu tweetin atılmasından bu yana 23 gün geçmiş, ne gazeteden ne iktidar tarafından tek tepki bile yok” ifadesini kullandı.