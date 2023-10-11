'Airbnb' düzenlemesi Meclis’te: 1 milyon lirayı bulan cezalar var

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun Teklifinde, Türkiye’de yaklaşık 30 bin civarında turizm amaçlı kiralanan konutun olduğu belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre konutların kişi ve şirketlere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kuralların yer aldığı düzenlemede şunlar yer alıyor:

- Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu olacak. İzin belgesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilecek.

- Elde edilen gelirin kayıt altına alınması sağlanacak.

- Kendisi kullanmak için kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenlere 100 bin lira ceza uygulanacak.

- Bu konutlarda konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri, otel ve pansiyonlarda olduğu gibi kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

- İzin belgesi bulunmayanlara izin belgesi alabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu sürede izin belgesi almazsa 500 bin lira para cezası kesilerek, yeniden 15 günlük süre uygulanacak. Buna rağmen kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında 1 milyon lira ceza uygulanacak.

- Turizm amaçlı kiralanmada tek seferde 100 günden fazla süreli kiralamalar kapsam dışında tutuldu.