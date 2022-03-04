Airbnb Belarus ve Rusya'da servis yapmayı bırakıyor

ABD menşeli konaklama paylaşım platformu Airbnb, Belarus ve Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

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Airbnb Inc., Rusya ve Belarus'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Perşembe günü geç saatlerde şirketin kararına ilişkin detay vermeden kararı sosyal medyadan duyurdu.

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