Airbnb Inc., Rusya ve Belarus'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
Airbnb CEO'su Brian Chesky, Perşembe günü geç saatlerde şirketin kararına ilişkin detay vermeden kararı sosyal medyadan duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
yavuz karamahmutoğlu
Dış Haberler
Airbnb Belarus ve Rusya'da servis yapmayı bırakıyor
ABD menşeli konaklama paylaşım platformu Airbnb, Belarus ve Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.
Dış Haberler
Airbnb Inc., Rusya ve Belarus'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
Airbnb CEO'su Brian Chesky, Perşembe günü geç saatlerde şirketin kararına ilişkin detay vermeden kararı sosyal medyadan duyurdu.