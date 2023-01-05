Aileye tehdit iddiası: 'Basına çıkar konuşursanız sizi koruyamayız' 

Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar kendi Youtube kanalarında "İsim veremeyeceğim, ayrıntı aktaramayacağım ama tehdit olmazsa bir eş niçin failin üzerine gidilmesine... Belli ki aileyi Ayşe hanımı korkutup, sindirdiler, evet basının karşısına çıkar konuşursanız sizi koruyamayız denilerek açıktan tehditler söz konusuymuş" dedi.

Akşener'in altını çizerek anlatması gereken hususun bunun bir siyasi cinayet olduğunu söyleyen Önkibar "İYİ Parti lideri ailesi konunun üstüne gitmemizi istemiyor diyerek bu işten sıyrılmaya çalışmamalı... Burada hadise Sinan Ateş üzerinden verilen mesaj ve yaratılmaya çalışılan korku iklimidir. Akşener bu iklimi ters yüz edecek şekilde üzerine gitmelidir ki, eğer gitmezse önümüdeki günlerde, haftalarda, aylarda çok daha kötülerine muhatap olacaktır" görüşünü dile getirdi.