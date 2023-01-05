Sinan Ateş, MHP’deki ‘FETÖ Komisyonu’nun başındaymış

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Ateş'in öldürülmesinden birkaç saat önce bile Twitter’da paylaştığı ileti ve fotoğrafların altında Ülkücüler tarafından FETÖ’cülükle suçlandığını belirtti.

"Ateş, 15 Temmuz sonrası MHP’deki ‘FETÖ Komisyonu’nun başındaydı" diyen Saymaz, şu bilgileri aktardı:

"MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’la baba-oğul gibiydi. Ateş, 2007-2019 yıllarında Büyükataman’ın TBMM’de danışmanıydı.

15 Temmuz sonrası kamudan çok sayıda FETÖ’cü çıkarılırken, kimi MHP’liler ve Ülkücüler de ihraç edildi. Bu kişiler yaşadıkları il ve ilçelerde MHP örgütlerine başvurarak, Ülkücü olduklarına ilişkin referans buldu. MHP’liler de isimleri listeleyerek, genel merkeze gönderdi.

MHP Genel Merkezi, ‘mağdurların’ taleplerini karşılamak için Büyükataman başkanlığında komisyon kurdu. Ancak Büyükataman ilgilenemediği için komisyonun başkanlığını Ateş üstlendi.

Ateş, iki yıl boyunca başvuruları kabul etti. Generalleri, emniyet müdürlerini, yüksek bürokratları dinledi. Bakanlıklara ve OHAL komisyonlarına listeler yolladı. Ateş’in yazı ve listeleri doğrultusunda çok sayıda kişi işe geri döndü.

Ateş, eğer FETÖ’cüyse neden böyle kritik bir göreve getirildi? Nasıl Hacettepe Üniversitesi’nde akademisyen olabildi?

FETÖ’cülük suçlaması, Ülkücülerin teşkilat içi kavgasına alet ediliyor. Kimileri FETÖ’cülük suçlamasını, cinayetin hafifletici nedeni olarak ileri sürebiliyor.

Bu arada, Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada İstanbul MHP Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de tutuklandı. Köktürk’ün Ateş’i öldürenlere üç işlemde 90 bin TL ödediği iddiası doğru mu? Ödediyse… Gönderinin cinayetle ilişkisi var mı? Köktürk’ün tetikçilerle tanışıklığı nereden geliyor?

MHP, Köktürk’ün adını apar topar yönetim kurulu listesinden silerek, ithamdan kurtulamaz.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un, tetikçilere yardım ettiği ileri sürülen Tolgahan Demirbaş’ı evinde sakladığı, polislere vermemek için milletvekili kimliğini kullandığı iddia ediliyor. Kılavuz, suçlu değilse, siyasi suikastte bir dahili yoksa, yardım edeni milletvekili kimliğini kullanarak polisin elinden kurtarmaya teşebbüs etmemişse neden susuyor? Bu ithamı TBMM taşıyamaz."