Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme Yağal'ın ölümü ve sonrasında ortaya çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;