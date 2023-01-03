Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan devlet korumasındaki çocuklarla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün basın yayın organlarında yayınlanan ve devlet korumasındaki çocukların maruz kaldıkları istismar vakalarını ortaya koyan habere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

"Söz konusu haberlerin esefle karşılandığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurum dışında yaşanan bazı olayların sanki kurum içinde yaşanmış gibi servis edilmesini ise kamuoyu nezdinde oluşturulmak istenen algının bir parçası olarak görüyoruz. Bu ve benzeri haberlerin, halihazırda kuruluşlarımızda devlet koruması altında bulunan çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkilediği gerçeğini de milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her zaman çocuklarımızın üstün yararını korumaya devam edeceğiz." (AA)