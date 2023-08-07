Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'a dava

Genel Sağlı-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, 29 Temmuz’da yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtıklarını açıkladı.

'Keyfi uygulamalara yol açacak'

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin yok edildiğini ifade eden Uğur, “Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir" dedi.

Uğur, yönetmelikle ilgili "Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz” diye konuştu.

'Aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir'

Uğur, yönetmelikte somut kriterlerden uzak, muğlak ifadeler kullanıldığını belirterek aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesinin idarecilerin inisiyatifine bırakıldığını ve sözleşmelerin devamı noktasında öngörülebilirliğin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Uğur, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Kısacası aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yok edilmektedir. Bu yönüyle değişiklikle, hukuk devletinde aranan hukuki öngörülebilirlik ilkesi ihlal edilmiştir. Aile hekimliği çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartlarının açık ve kesin şekilde belirlenmemiş olmasının keyfi uygulamalara yol açacağı şüphesiz olup, bu tedbiri almaya yetkili kişilerin sayısının birden çok olmasının objektiflikten uzak uygulamalara yol açacağı da görülmektedir. Genel Sağlık-İş, her zaman olduğu gibi en detaylı incelemeyi yaparak, sağlık çalışanlarının mağduriyetini giderebilecek nitelikte ‘en detaylı’ davayı açmıştır.” (ANKA)