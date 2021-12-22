'Aile hekimliği sistemi çöküyor'

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), aile hekimlerinin sorunları, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yazılı açıklama yaptı.
İSTAHED, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) giderleri için verdiği ödeneği en az yüzde 50 oranında artırmasını talep etti.
Yapılan açıklamada, “Bıçak kemiğe dayandı, alım gücü azaldı, ülkenin bilimle uğraşan, koruyucu sağlık hizmetlerini sırtlanan, doğumdan ölüme tüm halka sağlık hizmeti veren, her işi üzerine yüklediğiniz sistem çökmek üzere” ifadesi kullandı.
İSTAHED’in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Aile Hekimliği Sistemi'ne geçildiği günden beri her yıl asgari ücrette ve tüm gider kalemlerinde olan artışlar, memurlara yapılan zam oranının kat be kat üzerinde olmakta ve aile hekimlerinin gelirleri ciddi oranda kayba uğramaktadır.
- Tüm Türkiye’deki ASM’lerde maaşı aile hekimlerince ödenen 20 bine yakın çalışanın işsiz kalması söz konusudur. İdare tarafından aile hekimlerine yapılan gider ödeneklerinin en az %50 oranda arttırılması gerekmektedir. Aksi takdirde aile hekimliği sisteminin hizmet kalitesi geriye gidecek ve sistemden çıkan hekim sayısı ciddi oranda artacaktır.
- Özellikle yeni açılan düşük nüfuslu aile hekimliği birimlerinde çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları çok düşük gelirlerle hizmet vermeye çalışmaktadır. Mevcut sistemde zaten çok sayıda aile sağlığı çalışanı ihtiyacı varken yeni ücret politikasıyla asgari ücret altında geliri olan tüm çalışanların sistemden çıkacağı aşikardır. Bu durum Türkiye’deki birinci basamak sağlık hizmetini ciddi sekteye uğratacak ve sistemin tıkanmasına sebebiyet verecektir.
- Bıçak kemiğe dayandı, alım gücü azaldı, ülkenin bilimle uğraşan, koruyucu sağlık hizmetlerini sırtlanan, doğumdan ölüme tüm halka sağlık hizmeti veren, her işi üzerine yüklediğiniz sistem çökmek üzere. Uyarılarımız dikkate alınmazsa Aile Hekimliği Sistemi'nin çöküşünü hep birlikte izlemek zorunda kalacağız!”. (ANKA)