'Aile hekimliği sistemi çöküyor'

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED), aile hekimlerinin sorunları, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yazılı açıklama yaptı.

İSTAHED, Sağlık Bakanlığı'nın Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) giderleri için verdiği ödeneği en az yüzde 50 oranında artırmasını talep etti.

Yapılan açıklamada, “Bıçak kemiğe dayandı, alım gücü azaldı, ülkenin bilimle uğraşan, koruyucu sağlık hizmetlerini sırtlanan, doğumdan ölüme tüm halka sağlık hizmeti veren, her işi üzerine yüklediğiniz sistem çökmek üzere” ifadesi kullandı.

İSTAHED’in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde: