Aile hekimleri yarın iş bırakacak

Aile hekimleri, "Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yarın ve Cuma günü tüm Türkiye'de iş bırakacak.

55 bin kişinin iş bırakacağını ve söz konusu tarihlerde Türkiye genelindeki tüm aile sağlık merkezlerinin kapalı olacağını bildiren Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, "Hastanelerde randevu alamama, uzman bulamama gibi sıkıntıların yaşandığı bugünleri büyük kaosa dönüştürmemek için sizi sendikalar ve STK’larla son kez masaya oturmaya davet ediyoruz" dedi.

Yönetmelikte sağlık çalışanları açısından sıkıntılı maddelerin yer aldığını dile getiren Özer, "Öncelikli talebimiz, 'ceza yönetmeliği' olarak tanımladığımız ve 30 Haziran 2021'de yürürlüğe giren, haktan hukuktan nasibini almamış Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptal edilmesi. Ayrıca mesleğimizi içinde nefes alamaz hale getiren uzun çalışma süreleri, uğradığımız şiddet, yoksulluk sınırı altına gerileyen alım gücümüz ve mesleki değersizleşmeye dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya gidiyoruz" diye konuştu.

Verilen sözler tutulmadı

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Aile sağlığı çalışanı eksikliği varken, aile sağlığı birimlerinde çalışan eksikliği varken maalesef bunlar düzeltilmedi. Aile hekimi başına düşen nüfusun önce bin 500 ardından da binli seviyelere çekilmesi sözü verilmişti. Maalesef yapılmadı ve bütün bunlarla birlikte aile hekimliğinin olmazsa olmazı olan sevk sistemi yürürlüğe girecekti, bunlar için herhangi bir çalışma yapılmadı. Özellikle büyükşehirlerde, binası olmayan aile hekimliklerinin kiralar karşısında hizmet veremez hale gelmesinin önüne geçilecekti. İş kayıpları ve gider kayıpları giderilecekti, bunlar yapılmadı. Hiç yokken, durduk yere, sanki çok büyük bir dönüşüm yapılmış gibi bu yönetmelik bize dayatılmaya çalışıldı.”

'Keyfi cezalarla dolu'

Yönetmelikte aile hekimlerine yönelik keyfi cezaların olduğunu aktaran Özer şöyle konuştu:

“Bu yönetmelikte öyle cezalar var ki inanın akla, mantığa, bilime, hukuka asla uymayan cezalar var. Örneğin defteri yanlış doldurdunuz, cezaevine girebilirsiniz. Örneğin broşürü usulüne uygun asmadınız, ceza yiyebilirsiniz. Muallak ifadelerle dolu bir ceza yönetmeliği ve komik koşullar içeren; örneğin basına açıklama yaptığınızda 50 ceza puanı alırsınız. İkinci, üçüncü ceza puanında iş akdiniz sonlandırılır. Bu yönetmelikte, il sağlık müdürlerine, 150 puanı aştığınızda sözleşme feshi yetkisi veriliyor. Diyelim bir meslektaşımız ameliyat oldu, kaza geçirdi art arda dört nöbete gidemedi; sağlık raporu, kurul raporu olsa bile iş akdinin sonlandırılması gibi maddeleri içeriyor. Bu maddelerin hiçbiri kanunda yok.”