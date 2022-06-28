'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' diyen Sağlık Bakanı: Cümle çarpıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yasaya dair ifadelerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, malpraktis yasasını, hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığı "Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz." cümlesiyle yasayı gerektiren süreci tarif ettiğini söyledi.

Paylaşımında hekimlerle konuşmasının videosuna da yer veren Koca, "Gerçek videoda, çarpıtma ise kasta girer." dedi.

Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. “Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz.” cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. ÇARPITMA İSE KASTA GİRER.https://t.co/a69HlYcc9V — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2022

Bakan Koca önceki açıklamasında, "Özellikle hekimliğin, mesleğin, avukatlarla sigorta şirketleri arasına sıkıştığı bir dönem yaşanıyor. Bizde de benzer yaklaşımın geliştiğini hepimiz görüyoruz. 10 yıllık zaman diliminde yaptığınız bir işlemin karşınıza her an çıkabileceği bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz" demişti.