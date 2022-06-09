'Aile diş hekimliği' için iki ilde pilot uygulama başladı

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için aile hekimliği benzeri bir yapı kurulmasının planlandığı belirtildi.

Haber Merkezi

AKP'nin Kızılcahamam kampında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirileceğini söyledi. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda hastanelerdeki randevu sorunuyla ilgili, “Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” demişti.

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