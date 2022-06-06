Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı kulislere sızdı: 'Özel olarak ilgilenin'

AKP, 2 yıl aradan sonra Kızılcahamam ilçesinde kampa girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan kamp, yine Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona verdi.

Seçim süreci konuşuldu

AKP'nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve bakanlar halı saha maçında stres atsa da uzun uzun seçim süreci tartışıldı. Erdoğan'ın toplantılarına eksiksiz olarak katılan vekiller, önerilerini sundu.

Erdoğan'dan seçim talimatı

Sondakika.com'un haberine göre kampta Erdoğan tarafından milletvekillerine yönelik verilen bir talimat da kulislere sızdı. İddialara göre Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde ilk defa oy verecek 6 milyon genç seçmene özel olarak ulaşılmasını istediği öne sürüldü.

Konuşmasında da bahsetti

Erdoğan, kampın kapanış konuşmasında da ilk defa oy verecek genç seçmenlerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun. "