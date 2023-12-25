Aile Bakanlığı da engelledi: Kızıl Goncalar’ın mekan izni iptal edildi

FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın çekimleri bir kez daha engellendi. "Faniler" isimli bir tarikatın içinde ve çevresinde yaşananların anlatıldığı dizinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'de yapılması planlanan çekimleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin seti ikinci kez durdu, çekimler için yeni mekan arayışı başladı.

Dizi, geçen hafta yayınlanan ilk bölümünden sonra İsmailağa Cemaati tarafından hedef gösterilmişti.

İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenmesinin ardından sette güvenlik önlemlerinin artırıldığı dizinin dün yapılması planlanan iki çekimi de aynı şekilde iptal edilmişti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, "kamu baskısı" ve "RTÜK incelemesi" gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etmişti.