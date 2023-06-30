AİHM’den, boşanmış kadınların yeniden evlenme süresi ile ilgili karar

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nin kurucu avukatı Habibe Yılmaz Kayar, boşanmış kadınların yeniden evlenmek için bekledikleri 300 günlük sürenin ayrımcılık olduğunu ileri sürerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Kayar'ın başvurusu, AİHM tarafından kabul edildi.

AİHM, Türkiye'deki boşanmış kadınların yeniden evlenmek için beklemek zorunda oldukları 300 günlük sürenin ayrımcılık olduğuna hükmetti ve emsal niteliğinde olabilecek bir karara imza attı.

Mahkeme, bu uygulamanın doğrudan bir cinsiyet ayrımcılığı anlamına geldiğini ve söz konusu sürenin, doğacak çocuğun babasının kim olduğu üzerindeki belirsizliği önlemek amacıyla alınan bir tedbir olduğu savının, bu ayrımcılığı haklı gösteremeyeceğine de karar verdi.

Avukat Habibe Yılmaz Kayar, AİHM'nin bu kararının, Türkiye'de boşanmış kadınların haklarının korunması ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Kayar, boşanmış kadınların yeniden evlenmek için bekledikleri sürenin kaldırılması gerektiğini ve bu ayrımcılığın sona ermesi için gerekli adımların atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Başkanı Nuray Karaoğlu, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi'nin kurucu avukatı Habibe Yılmaz Kayar’ın AİHM başvurusunun sonuçlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Karaoğlu, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi’nin başvurusunun emsal yarattığının altını çizerek, AİHM'nin kararının Türkiye'deki boşanmış kadınların haklarını koruma konusunda bir dönüm noktası olduğuna inandığını söyledi.

Karaoğlu, “Bu kararın uygulanmasıyla birlikte, kadınların evlenme özgürlüklerinin kısıtlanmasına dayalı ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması ve toplumda cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi umudunu taşıyoruz” dedi. (ANKA)