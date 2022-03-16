AİHM Rusya aleyhine şikayetleri değerlendirmeyi askıya aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) yapılan açıklamada Rusya aleyhindeki tüm şikayetlerin değerlendirilmesinin askıya alınması kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada "Mahkeme, Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi üyeliğini 16 Mart 2022 tarihinden itibaren sona erdiren Bakanlar Komitesi kararı uyarınca, bu kararın Mahkemenin çalışmaları için yasal sonuçlarını değerlendirene kadar, Rusya Federasyonu aleyhindeki tüm başvuruların değerlendirilmesini askıya almaya karar verdi" denildi.

Rusya 15 Mart'ta Avrupa Konseyi üyeliğinden çekilme kararını bildirmiş, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün Rusya'nın konsey üyeliğini sona erdirmişti.