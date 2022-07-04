AİHM: Osman Kavala davası açık olarak görülecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği ve Kavala’nın özgürlüğüne kavuşmasını talep ettiği kararının uygulanmamasının AİHS 46. maddesi ihlali olup olmadığı ile ilgili kararını 11 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saati ile saat 11.00’de açıklayacağını duyurdu.

17 hakimden oluşan AİHM Büyük Dairesi'nin vereceği karar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 10 Aralık 2019 kararının uygulanmamasını takiben ihlal prosedürü başlatarak davayı AiHM’e göndermesi sebebiyle alınacak.