AİHM kararına rağmen Kavala'ya tahliye yok: Üst mahkemeden de ret

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın tahliyesi ve yeniden yargılanması için yapılan başvurular reddedilmeye devam ediyor.

Kavala'nın avukatlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin 25 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda yaptığı başvuruyu İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi reddetmişti.

Avukatların bu karara yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de başvuruyu reddetti. Böylece AİHM'nin Kavala hakkındaki ihlal kararının uygulanması için yürütülen hukuki girişimlerden bir sonuç alınamadı.

AİHM Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti

AİHM Büyük Dairesi, 25 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı kararında Türkiye'nin Osman Kavala'nın haklarını ihlal ettiğine hükmetmiş, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasının sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Kararın ardından Kavala'nın avukatları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak yeniden yargılama yapılmasını, infazın durdurulmasını ve Kavala'nın tahliye edilmesini talep etmişti.

Ancak mahkeme 13 Ekim'de verdiği kararla talepleri reddetmişti. Mahkeme gerekçesinde iç hukuk yollarının tüketilmediğini savunmuş, AİHM'nin bir temyiz mahkemesi olmadığını ileri sürmüştü.

9 yıldır cezaevinde

Osman Kavala, 1 Kasım 2017'de gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Gezi Parkı davasında 25 Nisan 2022'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Kavala, yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde bulunuyor.

AİHM Büyük Dairesi'nin ihlal kararına rağmen tahliye ve yeniden yargılama taleplerinin hem ilk derece mahkemesinde hem de itiraz aşamasında reddedilmesiyle Kavala'nın cezaevindeki tutulması sürüyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.