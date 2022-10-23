AİHM, Figen Yüksekdağ hakkındaki kararını açıklayacağı tarihi duyurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir’e yaptığı bildirimde, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve tutuklanan diğer HDP milletvekilleri hakkında kararını 8 Kasım’da açıklayacağın bildirdi.

T24'ün haberine göre; AİHM’nin bildirimine dair konuşan avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, “Zaten gerek büyük daire gerekse akabinde 40 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair AİHM, verdiği ihlal kararları doğrultusunda karar verecek. Siyasi sebeplerle tutuklama yasağı, hukuka aykırı tutukluluk, ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme hakkının ihlali ile seçilme hakkının ihlali gerekçeleriyle yaptığımız başvurularda AİHM‘nin benzer kararlar vereceği açık. Aradan geçen zaman içinde yaşanan bu kadar hukuk gaspı bir kez daha yeni kararlarla açığa çıkmış olacak” dedi.

4 Kasım 2016’da ilk olarak dönemin HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gözaltına alınmıştı. Aynı gece gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP milletvekilleri Selma Irmak, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Abdullah Zeydan, Ferhat Encü, Nihat Akdoğan ve Nursel Aydoğan, daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 11 Aralık 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve milletvekili Besime Konca, Meclis çıkışında gözaltına alınarak tutuklanmış, HDP’li Burcu Çelik Özkan ise 19 Nisan 2017’de Muş’ta tutuklanmıştı.