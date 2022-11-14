AİHM açıkladı: Türkiye en çok başvuru yapan ülke konumunda

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aylık istatistikleri yayımladı.
31 Ekim 2022 tarihi itibariyle AİHM önünde karara bağlanmamış (derdest) durumdaki başvuru sayısının toplam 75 bin 350 olduğu bildirildi. AİHM verilerine göre; Türkiye 19 bin 850 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 17 bin 50 başvuruyla Rusya, 10 bin 750 başvuruyla Ukrayna takip etti.
Toplam 37 ülkeden yapılan 8 bin 300 başvurunun dışında listede üst sıralarda yer alan diğer ülkeler de şunlar oldu:
- Romanya, 4.950 başvuru
- İtalya, 3.850 başvuru
- Yunanistan, 2.850 başvuru
- Polonya, 2.600 başvuru
- Azerbaycan, 2.200 başvuru
- Sırbistan, 1.700 başvuru
- Ermenistan, 1.250 başvuru (ANKA)