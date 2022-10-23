Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde eski HDP milletvekili ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini aktardı.

Halk TV'de yayınlanan 'Perdenin Önü Arkası' isimli programda, havalimanında Türk ile karşılaştığını belirten Saymaz, Türk ile aralarında geçen diyaloğu şu ifadelerle aktardı:

"ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bu sohbet açıldı, bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi. 'Kılıçdaroğlu aday olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz' dedi."