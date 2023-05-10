Ahmet Türk: İktidar gideceğini anladı, İmralı'ya heyet gönderdi

Yeşil Sol Parti'nin Mardin Nusaybin'de düzenlediği mitingde konuşan HDP Danışma Kurulu üyesi Ahmet Türk, AKP'nin İmralı'ya heyet gönderdiğini söyledi.

T24'teki habere göre, Türk, yaptığı konuşmada “İktidar partisi gideceğini görüyor. Peki, ne yapıyor? İmralı’ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşmesini engellediniz, şimdi bir oy için Sayın Öcalan’ın kapısına giderek farklı bir anlayış gösteriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İddiayı ilk önce Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dile getirmişti

AKP’li Galip Ensarioğlu'nun da doğruladığı Öcalan’la görüşme haberini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yalanlamıştı.